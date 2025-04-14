Kent & Başkan Ödülleri\'nde Amasya Belediye Başkanı Sevindi, HAK-KART ile Sosyal Destek Veriyor

Kent & Başkan Dergisi tarafından düzenlenen ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen ödül töreninde bir araya geldi. Törende başarılı belediye başkanları, toplumlarına sundukları hizmetlerle ödüllerine kavuştu.

AMASYA BELEDİYE BAŞKANI TURGAY SEVİNDİ'DEN HAK-KART UYGULAMASIYLA SOSYAL BELEDİYECİLİK VURGUSU

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Haberler.com'a özel yaptığı röportajda, "Çok güzel bir organizasyon, Kent & Başkan ödülleri Okan Geçgel Başkan ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bizleri burada ağırladılar. Bu programda Hak-Kart ile bir ödüle layık görüldük. Burada vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik anlamında destek olmak için Hak-Kart uygulamasını başlattık. Bin vatandaşımıza HAK-KART olarak destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

HAK-KART, BELEDİYE DESTEKLERİNİ YENİ BİR BOYUTA TAŞIYOR

Amasya Belediyesi'nin sunduğu HAK-KART, belediyeye ait üyelik kartlarına entegre şekilde Hizmet-İş üyelerine özel olarak sunuluyor. 150'den fazla üye iş yerinde geçerli olan Param HAK-KART, hem üye kimlik kartı hem de avantaj kartı özelliği taşıyor. Ayrıca, mevcut banka hesaplarına kolay entegrasyon imkânı sunarak, güvenli ödeme yöntemleri sağlıyor. 7/24 iletişim desteği ve banka pos cihazlarıyla tek bir platformda işlem yapabilme imkânı ile son yıllarda online alışverişlerde yaşanan güvenlik problemlerinin önüne geçiyor.