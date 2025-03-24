Kent Uzlaşısı Soruşturmasında Üç Şüpheliye Yakalama Kararı

"Kent uzlaşısı" soruşturmasında 3 şüpheliye yakalama kararı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in de arasında bulunduğu 3 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'kent uzlaşısı' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. PKK/KCK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasal alan sorumlusu olduğu iddia edilen Azad Barış ile bu şahısla bağlantılı olduğu ve HDK mensubu olduğu öne sürülen Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.