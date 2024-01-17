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Kentin göbeğinde eğlence mekanına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kentin göbeğinde eğlence mekanına kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şüpheli, kentin göbeğinde bulunan bir eğlence mekanına tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırı sonucunda 2 kişi yaralanırken, polis kaçan şüpheliyi aramaktadır. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Kentin göbeğinde eğlence mekanına kurşun yağdırdı: 2 yaralı
17.01.2024 - 22:45,
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Kentin göbeğinde eğlence mekanına kurşun yağdırdı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şüpheli eğlence mekanına tabancayla kurşun yağdırdı. Kentin göbeğinde gerçekleşen saldırıda 2 kişi yaralanırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü eğlence mekanına kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Tabancayla 25 el ateş eden şüpheli, araçla olay yerinden kaçtı. Kurşunların isabet ettiği M.B. ile A.T. isimli kadın bacağından yaralandı. Silah sesleriyle irkilen çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelmelerde bulundu.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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