Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı

New York'ta korkunç bir olay yaşandı ve kripto para dünyasının karanlık yüzü bir kez daha ortaya çıktı. "Kentucky'nin kripto kralı" lakaplı John Woeltz, bir iş ortağını kaçırıp işkence etmekle suçlanıyor. Amacı, mağdurun Bitcoin cüzdanının şifresini öğrenmekti.

ABD'de "Kentucky'nin kripto kralı" olarak bilinen 37 yaşındaki John Woeltz, Cuma günü New York'un NoLIta semtindeki lüks dairesinde tutuklandı. Polis açıklamasına göre kurban olan 28 yaşındaki İtalyan vatandaşı Michael Valentino Teofrasto Carturan, üç hafta boyunca bu 17 odalı evde hapis tutuldu. Carturan, bir polis memurundan yardım isteyerek kurtulmayı başardı.

Savcıların iddialarına göre Woeltz ve Salı günü yakalanan suç ortağı William Duplessie, Carturan'a elektroşok verdi, silahla dövdü, zorla crack kokain içirdi ve testereyle bacağını kesti. Hatta onu beş katlı binanın tepesinden aşağı sarkıttıkları da iddia ediliyor.

Olay 6 Mayıs'ta başladı. Carturan iş ortaklığı nedeniyle Woeltz'in evine geldiğinde pasaportuna ve tüm elektronik cihazlarına el konuldu. Sonra Bitcoin cüzdanının şifresi için tehditler ve işkenceler başladı. Cüzdanda milyonlarca dolarlık kripto para olduğu sanılıyor.

Woeltz'in avukatları yorum yapmadı. Duplessie'nin avukatları da Fortune dergisinin sorularını yanıtlamadı.

Woeltz'in geçmişi bugünkü durumundan çok farklıydı. Kentucky'nin Paducah şehrinde doğan Woeltz, 2018'de ETHGlobal San Francisco hackathon yarışmasını kazanan takımda yer aldı. Daha sonra Silikon River Capital adlı blockchain yatırım fonu kurup başına geçti. Hatta Kentucky eyaleti teknoloji ofisi tarafından kritik altyapı, kamu hizmetleri ve acil servislerde blockchain kullanımı üzerine çalışan gruba seçilmişti.

Şimdi ise parlak geleceği olan bir yatırımcı değil, sanal servet için şiddete başvuran biri olarak yargılanıyor. Hakkında adam kaçırma, saldırı, yasadışı alıkoyma ve silah bulundurma suçlamaları var.

Bu olay, son yıllarda artan bir eğilimin parçası: Şifreleri zorla almak için yapılan "wrench attack" yani "İngiliz anahtarı saldırıları". Teknolojik güvenlik sistemlerini aşmak zor ama birini anahtar gibi aletlerle tehdit ederek şifre almak oldukça etkili oluyor. Öyle ki bazı zengin kripto para sahipleri bu tür saldırılara karşı özel sigorta bile yaptırıyor.