Kenya\'da Protestolar Tekrar Patlak Verdi

Kenya'da geçtiğimiz sene vergi artışı yasa tasarısına karşı düzenlenen gösterilerin yıl dönümünde sokaklar bir kez daha karıştı. Güvenlik güçleri göstericilerin üzerine ateş açarken, çıkan olaylarda 56 kişi yaralandı.

Kenya'da hükümetin vergi artışını içeren yasa tasarısına yönelik geçtiğimiz sene 25 Haziran'da patlak veren protestoların yıl dönümünde sokaklar bir kez daha karıştı. Protestoların yıl dönümü münasebetiyle başta başkent Nairobi olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerde protestocular, devlet sarayına yürüdü. Polis protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Protestocular, başkent Nairobi'deki Kikuyu'da bulunan mahkeme binasını ateşe verdi.

Çıkan olaylarda, 56 kişi yaralandı. Kenyatta Ulusal Hastanesi'nden bir yetkili, yaralıların çoğunda kurşun yarası olduğunu ifade etti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, güvenlik güçlerinin göstericilerin üzerine ateş açtığı görüldü.

Protestoları canlı yayınlayan kanalların yayını durduruldu

Kenya İletişim Kurumu, Kenya merkezli NTV ve KTN'nin protestoları canlı yayınladığı için yayını durdurdu. Kenya Editörler Birliği tarafından kınanan karar, "Anayasa'nın ağır bir ihlali" olarak nitelendirildi. NTV'nin ana kuruluşu Nation Media Group'tan üst düzey bir yetkili, "Tüm sinyalimiz kesildi, artık sadece YouTube ve web sitesinde canlı yayındayız" dedi.

Ne olmuştu?

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, geçtiğimiz sene dış borçlanmaya olan bağımlılığı azaltmak için vergi artışlarının gerekli olduğunu savunmuştu. Kenya Maliye Bakanı Njuguna Ndung, yasa tasarısıyla ekonominin canlandırılmasını ek 2,7 milyar dolarlık gelir elde edilmesini ve borcun hafifletilmesini hedeflediklerini açıklamıştı. Yasa tasarısına karşı protestolar kısa sürede ülke geneline yayılırken, 25 Haziran'daki protestolarda göstericiler parlamento binasını basıp ateşe vermiş, polis göstericilere gerçek mermiyle ateş açmıştı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise düzenlediği basın toplantısında parlamentodan geçen tasarıya karşı halkın gösterdiği tepkinin dikkate alındığını, bu nedenle tasarıyı imzalamayacağını söylemişti.

Geçtiğimiz sene çıkan olaylarda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 413 kişi de yaralanmıştı. - NAİROBİ