Kenya'da Saba Saba Günü Protestoları: 10 Ölü

Kenya'daki "Saba Saba Günü" olarak bilinen hükümet karşıtı protestolar sırasında polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, 29 kişi yaralandı ve 37 kişi tutuklandı.

Kenya'nın 47 bölgesinin 17'sinde "Saba Saba Günü" olarak bilinen hükümet karşıtı protestolar çatışmaya dönüştü. Devlet destekli Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'na (KNHCR) göre, Kenya polisi ile göstericiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. KNHCR, olaylarda 29 kişinin yaralandığını, 2 kişinin kaçırıldığını ve 37 kişinin de tutuklandığını bildirdi.

Polis gerçek mermi kullandı

Yaşanan olaylar nedeniyle başkent Nairobi'ye giden ana yollar kapatıldı ve birçok işletme iş bıraktı. Lastik yakarak hükümeti protesto eden göstericilere gerçek mermiyle ateş açan polis, göz yaşartıcı gaz da kullandı. Polis, özel ve toplu taşıma araçlarının başkent Nairobi'de şehir merkezine girişini engelledi.

"Hükümet protestolara müsamaha göstermeyecek"

İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen yaptığı açıklamada, hükümetin şiddet içeren protestolara müsamaha göstermeyeceğini ve kamu güvenliğini sağlamak için polisin görevlendirileceğini söyledi.

Kamu Hizmetleri Bakanı Geoffrey Ruku ise tüm devlet çalışanlarına bugün işe gitmeleri çağrısında bulundu ve gösterilerin kamu hizmetlerini aksatmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Kenya tarihinde 7 Temmuz

"Saba Saba", Tanzanya, Kenya, Uganda ve Afrika Birliği'nde resmi dil olan Svahili dilinde "Yedi Yedi" anlamına geliyor. Kenya tarihinde 7 Temmuz, önemli bir gün olarak görülüyor. Kenya'da her yıl 7 Temmuz'da bir araya gelen gruplar, 1990 yılında dönemin Devlet Başkanı Daniel Toroitich arap Moi'ye karşı yapılan tek partili sistemden çok partili demokrasiye geçiş çağrısını kutluyor. - NAİROBİ