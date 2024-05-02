Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 188'e yükseldi - Son Dakika
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Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 188'e yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükseldi. Mart ayından bu yana etkili olan yağışlar, 47 bölgeden en az 28'inde etkili oldu. Yetkililer, halka sular altında kalan bölgelerden uzak durmaları ve yoğun yağış sırasında araç kullanmamaları çağrısında bulundu.

02.05.2024 17:16  Güncelleme: 17:19
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Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükseldi.

Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamada, sel felaketinde son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 188'e yükseldiğini duyurdu. Sözcü Mwaura, pazartesi günü Nakuru bölgesindeki Mai Mahiu kasabasında şiddetli yağış nedeniyle barajın çökmesiyle yaşanan felaketin ardından bölgede 50 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Mwaura, selden toplamda 196 bin 296 kişinin etkilendiğini kaydetti.

Şiddetli yağışların ülkenin 47 bölgesinin en az 28'inde etkili olduğu öğrenildi.

Yağış devam edecek

Kenyalı yetkililer ve insani yardım kuruluşları, halka sular altında kalan bölgelerden uzak durmaları, daha yüksek yerlere çıkmaları ve yoğun yağış sırasında araç kullanmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu. Meteoroloji servisi ise yoğun yağışların devam etmesinin beklendiği konusunda uyardı. - NAİROBİ

Kaynak: İHA

Afrika, Kenya, Uluslararası, Çevre, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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