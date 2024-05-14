Kenya\'da sel felaketinde ölü sayısı 289\'a yükseldi

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Kenya'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 289'a yükseldi.

CAN KAYBI 289'A YÜKSELDİ

Kenya'da etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel felaketinde 12 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 289'a yükseldiği bildirildi. Selden 412 bin 336 kişinin etkilendiği, 57 bin 120 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

OKULLAR AÇILAMAYACAK

Selden en çok etkilenen sektörlerin ulaşım, konut, eğitim, sağlık ve tarım olduğu vurgulandı. Selin yol açtığı büyük hasar nedeniyle 100 okulun ikinci dönemde açılamadığı belirtildi. Selden etkilenen bölgelerde yardım ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.