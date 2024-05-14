Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi - Son Dakika
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Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi

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Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 289'a yükseldi. Felaket nedeniyle 100 okulun ikinci dönemde açılamayacağı belirtildi.

14.05.2024 17:01
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Kenya'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 289'a yükseldi.

Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi

CAN KAYBI 289'A YÜKSELDİ

Kenya'da etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel felaketinde 12 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 289'a yükseldiği bildirildi. Selden 412 bin 336 kişinin etkilendiği, 57 bin 120 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi

OKULLAR AÇILAMAYACAK

Selden en çok etkilenen sektörlerin ulaşım, konut, eğitim, sağlık ve tarım olduğu vurgulandı. Selin yol açtığı büyük hasar nedeniyle 100 okulun ikinci dönemde açılamadığı belirtildi. Selden etkilenen bölgelerde yardım ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi
Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi
Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi
Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi
Kenya\'da sel felaketinde ölü sayısı 289\'a yükseldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi - Son Dakika
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