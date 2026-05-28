Kenya'daki Yurt Yangınında Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

Kenya'da kız lisesinin yurdunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya, yaralıların sayısı ise 74'e yükseldi.

Kenya'nın Nakuru kentinde bulunan Utumishi Kız Akademisi adlı lisenin yurt bölümünde çıkan yangında can kaybı arttı. Yerel basın, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya, yaralıların sayısı ise 74'e yükseldiğini bildirdi. Polis, okulda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklayarak, yangından kaçan bazı öğrencilerin okula yakın bölgelere kaçtığını ifade etti.

Yurt bölümünde yaklaşık 220 öğrencinin kaldığı ifade edildi. - NAİROBİ