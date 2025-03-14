Esnafların kepenk kavgası hastanelik etti

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde esnaflar arasında yaşanan kepenk yüzünden çıkan kavgada taraflar hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde iki komşu esnaf arasında kepenk yüzünden tartışma yaşandı. Sigortacı olan esnaf işyerinin önünü kapattığı gerekçesiyle seyyar kepenk koyan esnafı zabıtaya şikayet etti. Kepenki koyan işyerinin sahibi Oğuzhan Özçelik, kepenkin seyyar olduğunu ve komşularına hiç bir zararının olmadığını iddia etti. Oğuzhan Özçelik, komşu esnafın kendisini takip ederek saldırdıklarını ve bıçaklandığını öne sürdü. Oğuzhan Öçelik'in kardeşi Murat Özçelik'te kardeşini darp ettiklerini belirterek esnafın kendisine haber vermesi sonucu olay yerine gittiğini anlattı. Özçelik, kardeşinin bıçaklanarak yaralandığını söyledi.

Kepenki şikayet eden esnaf Aykut Sarı ise kendisinin de darp sonucu yaralandığını, hayatlarının tehlikede olduğunu öne sürerek sürekli saldırıya uğradıklarını iddia etti. Sarı, bıçaklama olayının doğru olmadığını kaydetti. Yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.