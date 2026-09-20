Kepez'de foto kapana 4 kişiden biri sopayla saldırdı, o anlar görüntülendi - Son Dakika
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Kepez'de foto kapana 4 kişiden biri sopayla saldırdı, o anlar görüntülendi

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Kepez\'de foto kapana 4 kişiden biri sopayla saldırdı, o anlar görüntülendi
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Kepez Belediyesi'nin çevre, yangın ve güvenlik için mahallelere yerleştirdiği foto kapanlardan biri saldırıya uğradı. 4 kişiden birinin sopayla foto kapana saldırdığı anlar sistem tarafından görüntülenirken, belediye inceleme başlattı.

Kepez Belediyesi'nin çevre kirliliğinin önlenmesi, yangınlara karşı mücadele ve ilçe güvenliğinin sağlanmasına yönelik mahallelere yerleştirdiği foto kapanlardan biri saldırıya uğradı. Saldırı anları ise foto kapan tarafından görüntülendi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kepez'de çevrenin korunması, yangınlara karşı mücadele ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol üstlenen foto kapanlardan birine saldırıldı. Olay yerine gelen 4 kişiden birinin elindeki sopayla foto kapana saldırdığı anlar, sistem tarafından görüntülendi. Kepez Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği foto kapanlarla çevre kirliliğinden yangınlara, güvenlikten kaçak atık ve moloz dökümlerinin tespitine kadar birçok alanda 7 gün 24 saat takip ve denetim gerçekleştiriyor. Boş araziler, yol kenarları ve çevre kirliliği açısından risk taşıyan bölgelerde bulunan foto kapanlar sayesinde çöp, moloz, evsel ve inşaat atığı dökümleri kayıt altına alınıyor.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ekipleri, ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen 35 foto kapan aracılığıyla çevreyi kirleten kişi ve araçları tespit ediyor. Sistemlerden elde edilen görüntüler incelenerek kaçak atık dökümlerinde kullanılan araçların plakaları belirleniyor ve yasal işlem başlatılıyor.

Çevreyi kirletti, yangına sebep oldu

Foto kapanların çevre ve güvenlik açısından önemini ortaya koyan olaylardan biri de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Bir araç kamerasına yansıyan görüntüde izinsiz moloz dökerek çevre kirliliğine neden olan kamyon sürücüsünün, damperinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu enerji hatlarının kopmasına ve bölgede yangın çıkmasına neden olduğu belirlendi. 35 noktadaki foto kapan sistemi sayesinde sürücünün izine ulaşılırken, ilgili sürücüye 115 bin TL idari para cezası uygulandı.

98 araca 3 milyon lira ceza

Kepez Belediyesi tarafından 2025 yılında çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen kişi ve işletmelere ait 98 araç plakasına toplam 3 milyon 12 bin 318 TL idari para cezası uygulandı. Çevre kirliliği, yangın ve güvenlik gibi farklı alanlarda kullanılan foto kapanların bu kez kendisi saldırının hedefi oldu. Saldırı anlarının sistem tarafından görüntülenmesinin ardından Kepez Belediyesi olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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