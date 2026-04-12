Kepez'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın - Son Dakika
12.04.2026 12:17
Antalya'nın Kepez ilçesindeki tamirhanede çıkan yangın, 20 milyon liralık hasara yol açtı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde sahibinin yaklaşık 15 gün önce taşındığı motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı. Sahibinin güvenlik kamerasının uyarısı ile fark ettiği ve gözlerinin önünde küle dönen iş yeri yangınında kimse yaralanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Altınova Orta Mahalle Antalya Caddesi üzerinde bulunan motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına anında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

İş yeri sahibi Tufan Kaymaz, güvenlik sisteminden gelen uyarılar üzerine durumu fark ettiğini belirterek, "İş yerinde kurulu güvenlik sisteminden sürekli 'içeriye zorlama' uyarısı geliyordu. Kameraları kontrol ettiğimde net bir şey göremedim. Polisi yönlendirmelerini istedim, ben de olay yerine geldim. Geldiğimde dükkan yanıyordu, itfaiye müdahale ediyordu" dedi.

İş yerinde ağırlıklı olarak yedek parça, yağ, filtre ve çeşitli motor ekipmanlarının bulunduğunu ifade eden Kaymaz, içeride 4 motosiklet ile müşterilere ait araçların da olduğunu söyledi. Yangında yaklaşık 20 milyon liralık zarar oluştuğunu belirten Kaymaz, iş yerini yaklaşık 15 gün önce taşıdığını ve henüz düzenini tam kuramadan böyle bir olay yaşadığını dile getirdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Ekonomi, Kepez, Olay, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
