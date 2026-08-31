Kepez\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerinin bir otel odasına düzenlediği operasyonda 1 kilo 50 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda Kepez ilçesinde 3 şüphelinin bulunduğu otel odasına düzenlenen operasyonda yapılan aramada 1 kilo 50 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.