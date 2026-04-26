Kepez Kent Lokantası\'na vatandaşlardan yoğun ilgi

Kepez Belediyesi'nin Öğrenci Kent Lokantası'nın ardından hayata geçirdiği Kepez Kent Lokantası, uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli yemek seçenekleriyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kepez Belediyesi tarafından vatandaşların uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli yemeğe kolayca ulaşması amacıyla hizmete sunulan Kepez Kent Lokantası, her gün yüzlerce kişiyi ağırlıyor. Fabrikalar Mahallesi Çallı Kavşağı'ndaki Kırçiçeği Parkı içerisinde yer alan, modern ve ferah tasarımıyla dikkat çeken tesis, aynı anda 150 kişiye hizmet verebiliyor. Geniş yemek salonu, mutfak ve yarı açık oturma alanıyla konforlu bir kullanım alanı sunan lokantada, tüm yemekler hijyen ve kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanıyor. - ANTALYA