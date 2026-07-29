Kepsut'ta Ahır Yangını: 5 Hayvan Telef Oldu
Balıkesir Kepsut'ta bir ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 bin balya saman yandı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen ahır yangınında saman balyaları ve 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kepsut'un kırsal Keçidere Mahallesi'nde meydana gelen ahır yangınında yaklaşık 3 bin balya saman tutuştu. Samanlar bir anda alev topuna döndü. Yaklaşık 70 büyükbaş hayvan ahırdan son anda tahliye edilirken, 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yapılacak çalışmalar sonrası maddi hasar ve başka büyükbaş hayvanın telef olup olmadığı tespit edilecek.
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