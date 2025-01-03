Kepsut\'ta Minibüs-Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 18 Yaralı

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'i ağır 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il merkezinden Dursunbey ilçesine yolcu taşıyan 10 VZ 927 plakalı Dursunbey Seyahat firmasına ait minibüs, Kepsut ilçesi Hotaşlar Köprüsü yakınlarında 10 F 4728 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Ramazan K. ile Zeki B. hayatını kaybederken, 2'si ağır 18 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR