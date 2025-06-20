Kepsut\'taki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınları, dünden beri karadan ve havadan etkin müdahalelerle kontrol altına alındı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangınlarla ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Nusret ve Sarıfakılar mahallelerinde dünden bu yana devam eden yangınlara çok sayıda arazöz, su ikmal aracı, helikopter, uçak ve iş makinesiyle müdahale edilirken, yüzlerce personel sahada görev yaptı. Alevlere gece boyunca karadan müdahale devam ederken, sabah saatlerinde havadan desteklerle yangınların yayılması önlendi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada, "Kepsut ilçemize bağlı Nusret Mahallemiz ile Sarıfakılar Mahallemizde meydana gelen orman yangınları ekiplerimizin dünden beri karadan ve havadan etkin müdahaleleri ile kontrol altına alınmıştır. Fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR