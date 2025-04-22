Kerimcan Durmaz\'ın \'Yasa dışı bahise teşvik\' davasında yeni karar

'Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik' suçundan 8 Ocak'ta tutuklanan ve hakkında 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis talep edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Kerimcan Durmaz ve avukatları hazır bulundu. Duruşma, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan yazının cevabının beklenilmesi için ertelendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kerimcan Durmaz savunmasında, "Suçsuzum üzerime atılan suçları işlemedim, kabul etmiyorum. Bu sebeple beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan yazının cevabının beklenilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşma 10 Temmuz'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırma raporu uyarınca Kerimcan Durmaz'ın izin verilen ve yetkilendirilenler haricinde kalan ve haliyle yasa dışı olan bahis ve kumar site ve uygulamalarının reklam filminde oynadığının tespit belirtildi. İddianamede, Durmaz'ın Malta'da verdiği konser sırasında arkasındaki ekranda yasa dışı bahis sitesi ismi yazdığı sırada, "Hani casinolar felan" şeklinde söylemde bulunduğu aktarıldı. Tüm dosya kapsamı ve deliller ışığında 'Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik etme' suçunun işlediğine kanaat getirilen Kerimcan Durmaz hakkında 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.