Kerimcan Durmaz tahliye sonrası sessizliğini bozdu

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'Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik' suçundan 8 Ocak'ta tutuklanan ve hakkında 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis talep edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, İstanbul 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Kerimcan Durmaz'ın yakınları, sevinçten gözyaşlarına hâkim olamadı.

TAHLİYE SONRASI İLK PAYLAŞIM: İNANILMAZ BİR ÖZLEM İÇERİSİNDEYDİM

Tahliye olduktan sonra video paylaşan Kerimcan Durmaz, "Selamlar. Benim yüzüm biraz gülüyor. Biraz hasret giderdik bizimkilerle. Annem, babam, arkadaşlarım, ablalarımla. İnanılmaz bir özlem içerisindeydim herkese karşı. Dün geceden beri ayrılamadık. Kopamıyoruz. Size de çıktığımı iyi olduğumu duyurmak için paylaşım yapmak istedim" dedi.

"BİRAZ ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Sağlığından da bahseden Durmaz, "Herkese karşı inanılmaz bir özlem içerisindeydim. Size iyi olduğumu duyurmak istedim. Bu sürecin benden götürdüğü ve bana getirdiği çok şey oldu. Getirdiklerini konuşmak için önce götürdüklerini tedavi etmem lazım. Biraz zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.