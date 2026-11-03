Kerkük İl Meclisi protestoların ardından jeneratör zammını 13 bin dinara düşürdü - Son Dakika
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Kerkük İl Meclisi protestoların ardından jeneratör zammını 13 bin dinara düşürdü

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Kerkük İl Meclisi protestoların ardından jeneratör zammını 13 bin dinara düşürdü
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Kerkük'te özel jeneratör elektriğine amper başına 18 bin dinar zam yapılması yüzlerce kişinin yolları kapatmasına yol açtı. İl Meclisi ücreti 13 bin dinara indirdi ancak göstericiler ikna olmadı; operatörlerin jeneratörleri kapatmasıyla birçok bölge karanlıkta kaldı.

Irak'ın Kerkük şehrinde özel jeneratörle sağlanan elektriğe yapılan zam nedeniyle sokaklara dökülen yüzlerce kişi yolları kapatarak zammın geri çekilmesini istedi. Daha sonra fiyatlar düşürülürken, operatörlerin tepki olarak jeneratörleri kapatması sonucu şehrin birçok bölgesi karanlığa gömüldü.

Irak'ın Kerkük kentinde özel jeneratörlerden elde edilen elektriğin amper başına 18 bin dinara çıkarılması tepkiye karşılandı. Yüzlerce Kerküklü, zamma karşı şehrin farklı noktalarında protesto gösterileri düzenlendi. Göstericiler Kerkük-Erbil yolu ile baz yolları ve ana caddeleri tarafiğe kapatarak lastik yaktı. Bazı göstericiler güvenlik güçlerine taş attı. Elektrik faturasının yanı sıra jeneratör giderlerinin de aile bütçesini zorladığını belirten göstericiler, yetkililerden zammın geri alınmasını istedi.

Fiyat düşürüldü, göstericiler ikna olmadı

Devlet Bakanı Mehmet Seman Ağa, artan tepkiler üzerine Kerkük İl Meclisi üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı. Kerkük İl Meclisi olaylarla ilgili acil toplantı yaptı. Toplantıda tüm üyeler jeneratörle sağlanan elektrik ücretini amper başına 13 bin dinara düşürme kararı aldı.

Ancak göstericiler, maliyetin hala çok yüksek olduğunu belirterek protestoları sürdürdü.

Fiyat düşürüldü, operatörler jeneratörleri kapattı

Jeneratörle sağlanan elektrik ücretinin düşürülmesi kararına jeneratör operatörlerinden tepki geldi. Yüksek maliyetlerin kendilerini zarara uğratacağını söyleyen operatörler, indirimli fiyatlara itiraz etti. Jeneratörlerin kapatılması nedeniyle şehrin birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik kesintisine protestoculardan tepki

Elektrik zammına tepki gösteren protestocularn Almas Enver, "Bizleri bu kış mevsiminde karanlıkta bıraktılar, jeneratörleri çalıştırmıyorlar. Ne günahımız var. Bu bir zulümdür. Özel jeneratör sahipleri 'jeneretörü çalıştırmam nereye şikayet edeseniz edin' diyor" ifadelerini kullandı.

Gösterilere katılan başka bir Kerküklü ise, "Jeneratör sahipleri mafya gibi davranıyor. Onlarla konuşamıyoruz. ya 18 bin verirsiniz ya da elektrik yok diyorlar. Özel jeneretör sahipleri yerel yönetimin kararını uygulamıyor. Biz de sokağa çıktık" diye konuştu.

Irak hükümeti devrede

Irak medyasındaki haberlere göre milletvekilleri, muhtemel çözümler konusunda Irak Başbakanı Ali Zeydi ile temasa geçti. Görüşülen önerilerden biri, özel jeneratör sahiplerine işletme maliyetlerini düşürmek için sübvansiyonlu veya ücretsiz gaz sağlanmasını öngörüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaKerkükGüncelDünyaZamSon Dakika

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