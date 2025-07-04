Kerkük ve Erbil'de İHA Düştü

Iraklı güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Kerkük ve Erbil kentlerinde akşam saatlerinde insansız hava aracı (İHA) düştü.

Irak'ın Kerkük ve Erbil kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Iraklı kaynaklar, Kerkük'teki patlama seslerinin Kerkük Havalimanı ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı yakınlarında meydana geldiğini belirtti. Güvenlik kaynakları, ilk belirlemelere göre patlamanın düşen bir insansız hava aracından (İHA) kaynaklandığını ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Aynı saatlerde, ülkenin kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında da iki güçlü patlama sesi duyuldu. İlk bilgilere göre, tanımlanamayan bir cisim havalimanı yakınına düştü.

Öte yandan, yerel saatle 21.50 sıralarında, ABD'ye ait Erbil Havalimanı Askeri Üssü'nden yapılan müdahaleyle, Erbil'in batı kırsalında 2 İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar meydana gelmediği bildirildi.

Irak'ın farklı bölgelerine son 2 günde içerisinde İHA ve roket saldırıları düzenlenmişti. Saldırıların kimin tarafından yapıldığına dair henüz bilgi paylaşılmadı. - ERBİL