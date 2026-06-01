Keşan\'da 120 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde yaptıkları aramada, 120 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi'nde M.U.'nun ikamet ettiği evde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine eve operasyon yapan polis, 3 adet beyaz kutu içerisinde 120 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan M.U. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE