Keşan\'da Cips Paketlerine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada cips paketlerine gizlenmiş 3 kilo 998 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Malkara-Keşan Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurdukları 59 AFJ 903 plakalı araçta arama yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.K. (47) adlı kadına ait çanta içerisindeki 4 cips paketinin olması gerekenden daha ağır olduğunu fark etti. Bunun üzerine çanta içerisindeki cips paketlerini çan polis, 3 kilo 258 gram eroin ve 740 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili olarak K.K. ve araçta bulunan E.A. (20) adlı kadın ile İ.A. (18) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - EDİRNE