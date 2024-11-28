Keşan\'da Gümrük Kaçağı İçki ve Parfüm Ele Geçirildi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu araçta yapılan kontrolde gümrük kaçağı içki ve parfüm ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Songül Sokak'ta durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, gümrük kaçağı 12 şişe alkollü içki ile 6 şişe parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.B. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE