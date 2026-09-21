Keşan\'da iki ayrı uygulamada toplam 46,29 gram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı uygulamada toplam 46,29 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Ovacık Caddesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan L.Y.'nin yapılan üst aramasında, siyah poşet içerisinde 24,78 gram kimyasala bulanmış 'tütün' olarak tabir edilen ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Yeni Mahalle Dumlupınar Caddesi'nde durdurulan E.Y.'nin üst aramasında 21,51 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.