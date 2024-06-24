Keşan'da Jandarma Ekipleri Sahil Güvenliği İçin Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Keşan'da Jandarma Ekipleri Sahil Güvenliği İçin Denetimlerine Devam Ediyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Saroz Körfezi sahillerinde vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde tatillerini geçirmeleri için Jandarma ekipleri aralıksız denetimlerine devam ediyor. Ayrıca, yasadışı faaliyetlerde bulunan kişilerin yakalanması ve adli makamlara teslim edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

24.06.2024 20:19
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Edirne'nin Keşan ilçesi Saroz Körfezi sahillerinde vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde tatillerini geçirmesi için jandarma ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Turizm Jandarması ekipleri, Keşan ilçesindeki sahillerde vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde tatillerini yapması için denetimlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri, ayrıca yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişilerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi için ed cçalışmalarına devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da Jandarma Ekipleri Sahil Güvenliği İçin Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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