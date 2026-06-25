Keşan'da Katı Atık Tesisinde Yangın

Edirne'nin Keşan ilçesinde Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin plastik ayrıştırma ünitesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Paşayiğit Mahallesi yakınlarında Günekab Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin plastik ayrıştırma ünitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Şehrin uzak noktalarından fark edilen dumanların yükseldiği yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kontrol altına aldıkları yangını tesisin başka noktalarına sıçramadan söndürdü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE