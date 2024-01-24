 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Keşan'da motosiklet hırsızlığı şüphelilerinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Keşan'da motosiklet hırsızlığı şüphelilerinden 3'ü tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından yapılan inceleme sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve mahkeme sonucunda P.K., Ö.B. ve Ç.A. tutuklandı.

Keşan\'da motosiklet hırsızlığı şüphelilerinden 3\'ü tutuklandı
24.01.2024 - 17:30,
Abone Ol

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili inceleme yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Ç.A., Ö.B., P.K. ve M.Y. oldukları belirlendi. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Y. çıkarıldığı mahkemece serbest kalırken, P.K., Ö.B. ve Ç.A. tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Tutuklama, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da motosiklet hırsızlığı şüphelilerinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52
AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi

Son Dakika
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
16:34 Sadece 1 maça daha çıksa bambaşka bir senaryo olacaktı! Galatasaray, Angelino'nun biletini kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 20:44:47. #1.11#
SON DAKİKA: Keşan'da motosiklet hırsızlığı şüphelilerinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement