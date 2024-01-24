Keşan\'da motosiklet hırsızlığı şüphelilerinden 3\'ü tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili inceleme yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Ç.A., Ö.B., P.K. ve M.Y. oldukları belirlendi. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Y. çıkarıldığı mahkemece serbest kalırken, P.K., Ö.B. ve Ç.A. tutuklandı. - EDİRNE