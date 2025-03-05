Keşan'da Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Keşan'da Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı

Keşan\'da Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

05.03.2025 15:37
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Sanayi Kavşağı istikametinden gelerek Enez Kavşağı'ndan Keşan yönüne dönüş yapmak isteyen T.A. (43) yönetimindeki otomobil ile Keşan istikametinden Enez yönüne giden B.T. (18) idaresindeki 56 ABD 697 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü B.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, T.A., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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