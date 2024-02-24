Keşan'da yapılan uygulamalarda 3 kişinin üst aramasında 6,44 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Keşan'da yapılan uygulamalarda 3 kişinin üst aramasında 6,44 gram uyuşturucu ele geçirildi

Keşan\'da yapılan uygulamalarda 3 kişinin üst aramasında 6,44 gram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin yaptığı uygulamalarda, 3 kişinin üst aramasında toplamda 6,44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinde yapılan aramalarda, Ö.K.'nin üzerinde 1,61 gram, Ü.G.'nin üzerinde 2,97 gram ve Ü.K.'nin üzerinde 1,86 gram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

24.02.2024 19:41
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin yaptığı uygulamalarda, 3 kişinin üst aramasında toplamda 6,44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin farklı tarif ve saatlerde gerçekleştirdiği uygulamalarda, şüphe üzerine Ö.K, Ü.G. ve Ü.K. durduruldu.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda; Ö.K.'nin üzerinde 1,61 gram, Ü.G.'nin üzerinde 2,97 gram, Ü.K.'nin üzerinde de 1,86 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da yapılan uygulamalarda 3 kişinin üst aramasında 6,44 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da yapılan uygulamalarda 3 kişinin üst aramasında 6,44 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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