Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu şüphelinin üst aramasında 28 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; Yeninmescit Mahallesi Koru Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri İ.S.'yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üst aramasında, 28 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Keşan'da Sentetik Ecza Yakalandı - Son Dakika
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