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Keşan'da Tefecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Keşan'da Tefecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Keşan\'da Tefecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
24.01.2024 - 12:54,
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Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne İl jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaparak yasa dışı bir şekilde kazanç elde eden şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edirne'nin Keşan ilçesinde 6 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda; 51 boş senet, 1 dolu senet, 3 alacak-verecek çizelgesi, 1 borçlu isimlerin yazılı olduğu ajanda, 4 tapu senedi, 2 noter araç satış sözleşmesi, 6 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da Tefecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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