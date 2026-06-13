Keşan'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Keşan'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

13.06.2026 21:53
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Edirne Keşan'da hafif ticari araç direğe çarparak kaza yaptı, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın direğe çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Evreşe Caddesi istikametinden Anafartalar Caddesi istikametine giden İ.Ç. (54) yönetimindeki 34 CDS plakalı hafif ticari araç, Keşan Devlet Hastanesi yakınlarına geldiği sırada, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tel örgünün metal direklerine, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü İ.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Edirne, Ulaşım, Trafik, Keşan, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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