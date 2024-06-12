Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

3.Sayfa

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin üzerlerinde uyuşturucu ele geçirdiği 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan C.K.'nin üzerinden 2,70 gram kimyasal madde emdirilmiş tütün, O.Y.'nin üzerinde 0,74 gram kimyasala bulanmış tütün ve kağıda sarılı 0,41 gram eroin, M.S.'nin üzerinde de 63 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE