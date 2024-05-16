Keşan\'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu bir araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramada, aracından uyuşturucu ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İspat Cami Mahallesi Vatan Caddesi'nde durdurulan aracın sürücüsü M.G., üzerindeki folyoya sarılı uyuşturucuyu polise verdi. Araçta arama yapan polis; 4 adet sentetik ecza, 15,18 gram metanfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edilmiş olabileceği tahmin edilen bin 450 TL'yi ele geçirdi. Gözaltına alınan M.G.'nin hakkında çeşitli suçlardan 6 dosyanın bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE