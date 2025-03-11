Kesik baş cinayeti 4 yıl sonra aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kesik baş cinayeti 4 yıl sonra aydınlatıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 yıl önce başı gövdesinden ayrı, 12 dişi eksik halde cesedi bulunan Umut Can Arslan'ın (19) ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada, eski Varsak Belediye Başkanı H.A.'nın da aralarında olduğu 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

11.03.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 yıl önce başı gövdesinden ayrı, 12 dişi eksik halde cesedi bulunan Umut Can Arslan'ın (19) ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada, eski Varsak Belediye Başkanı H.A.'nın da aralarında olduğu 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Manavgat'ın Sağırin Mahallesi'ndeki ormanda 20 Mart 2021'de erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başının bedenden ayrılmış ve 12 dişinin de sökülmüş olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinde jandarma tarafından yapılan araştırmalarda, cesedin yanında cep telefonu ve tabancanın yanı sıra bazı kişisel eşyalar bulundu. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından o dönem başlatılan soruşturma kapsamında ölen kişinin Umut Can Arslan olduğu tespit edildi, olayla ilgili sonuç elde edilemedi.

AĞGEDİK CİNAYETİ SONRASI DOSYA YENİDEN İŞLEME ALINDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 yıl önce ortadan kaybolan, 2013'te boş arazide gömülü cesedi bulunup defnedilen Ayhan Ağgedik'in geçen yıl cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkması ve şüphelilerin yakalanıp tutuklanmasının ardından, ilçede önceki yıllarda yaşanan şüpheli ölümlerin yeniden incelenmesi için çalışma başlattı. Yapılan değerlendirmenin ardından Umut Can Arslan'ın dosyası yeniden işleme alındı. Başsavcılığın talimatıyla Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geçen yıl kasım ayında başlatılan çalışma sonucunda Umut Can Arslan'ın ölümüyle ilgili Halil Kara, Cüneyt Ceyhan, Hüseyin Kaya, Zeynep Kara ile H.E.K., İ.B.K., R.A.Ş., F.Z.A.K., D.A. ile eski Varsak belediye başkanı H.A.'nın şüpheli olduğu tespit edildi.

İŞKENCE EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İddiaya göre, şüphelilerin koronavirüs salgını döneminde Sağırin Mahallesi'nde tarla aldıkları, tarım işi yapma bahanesiyle sık sık mahalleye geldikleri tespit edildi. Umut Can Arslan'ın da yanlarında olduğu şüphelilerin ormanda define aradıkları belirlendi. Yapılan çalışmada gruptaki kadınlardan birinin yaklaşık 400 bin liralık ziynet eşyasının kaybolması üzerine şüphelilerin Umut Can Arslan'ı sorumlu tuttuğu ve işkence ederek öldürdüğü, bir süre cesedi sakladıkları, ardından cep telefonu ve kişisel eşyalarıyla bulunduğu yere bıraktıkları anlaşıldı.

Savcılığın talimatıyla 10 şüpheli polis tarafından 7 Mart'ta evlerine yapılan eş zamanlı baskında gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 45 mermi ve 2 taşınabilir bellek bulundu. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerden 2'sinin olayla ilgili itiraflarda bulunduğu belirtildi. Dün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüphelilerden D.A., F.Z.A.K. ve R.A.Ş. ifadelerinin ardından savcılıktan serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Halil Kara, Cüneyt Ceyhan, Hüseyin Kaya, Zeynep Kara, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, İ.B.K., H.E.K. ve H.A. adli kontrolle bırakıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kesik baş cinayeti 4 yıl sonra aydınlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti
Trump’tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir Trump'tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir
Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi Bambaşka bir görev teklif ettiler Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler
Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
DEM Parti heyetinden CHP’ye ziyaret Görüşme 2 saat sürdü DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu

11:00 Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
10:41 Bu cesareti nereden alıyorlar Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
09:17 Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
16:01 Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti
15:51 Trump’tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir Trump'tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir
15:48 Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi Bambaşka bir görev teklif ettiler Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler
15:35 Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
15:21 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
15:20 DEM Parti heyetinden CHP’ye ziyaret Görüşme 2 saat sürdü DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü
15:17 Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
15:13 Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 11:21:48. #7.13#
SON DAKİKA: Kesik baş cinayeti 4 yıl sonra aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.