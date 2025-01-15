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Kesikbaş cinayetinde 9 sanığa beraat

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 70 yaşındaki emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in başının kesilerek vücudundan ayrı bir yere gömülmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan 9 sanıktan 2'si duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti; kararını açıkladığı duruşmada sanıklar hakkında suçla ilgili şüpheden uzak somut bir delil bulunmadığını belirterek ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde 21 Kasım 2021 günü emekli madenci 70 yaşındaki Mustafa Keleş'ın cesedi başından ayrılmış şekilde ormanda bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu Keleş'in baltayla kesildiği düşünülen başı, vücudundan yaklaşık 300 metre uzaktaki bir kuyuda bulundu.

Köye giriş çıkışların sınırlandırıldığı ve olayla ilgili tüm şüphelilerin ifadelerinin yanı sıra parmak izlerinin de alınarak DNA örnekleriyle eşleştirildiği olayda bazı şüpheliler gözaltına alındı. 8,5 ay tutuklu kalan İbrahim K., 18 Mayıs 2023 günü görülen duruşmada somut delil bulunmaması ve sağlık durumu göz önüne alarak tahliye edildi.

"Ağaç keserken, balta savururken görüntüleri var"

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamada "nitelikli şekilde kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan 9 tutuksuz sanıktan 2'si hakim karşısına çıktı. Diğer tutuksuz sanıklar Fatma K., İbrahim K., Ender T., Serkan T., Cihan T., Soner T. ve Sedat A. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada tutuksuz sanıklar Mevlüt T. ile İlyas A.'nın yanı sıra başı kesilmiş halde bulunan Mustafa Keleş'in beş çocuğu ile taraf avukatları katıldı. Babasının katilinin bulunmasını isteyen oğlu Metin Keleş, "Bende tutuksuz sanıklar İbrahim K. ile Fatma K.'nin ağaç keserken, güçlü kuvvetli balta savururken görüntüleri var. Dolayısıyla babamın katili İbrahim K., azmettirenin ise Fatma K. olduğunu düşünüyorum. Cezalandırılmalarını talep ederim" dedi.

"Tüm sanıkların canice hisle kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep ederiz"

Mustafa Keleş'in diğer çocukları da katil yada katillerin bulunup ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Katılan avukatı sanıkların çelişkili ifadeler verdiğini söyleyerek "Adalete inancımızdan ve toplum vicdanı açısından tüm sanıkların canice hisle kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmalarını talep ederiz" şeklinde konuştu.

Son sözleri sorulan tutuksuz sanıklar Mevlüt T. ile İlyas A. beraatlerini talep etti. İlyas A.'nın avukatı ise cinayetin oluş şekli ve müvekkilinin eylem birliğiyle hareket etmesinin söz konusu olmadığını ifade ederek "Panik halindeki durumu çarpıtılarak birşeyler sakladığı şeklinde dosyaya dahil edilmiştir. Müvekkilimin bu durumdan ciddi bir mağduriyeti söz konusudur. Müvekkilim hayvanlarını alarak geri dönmüştür. Maktülü fark edip 4-5 metreden bakıp, köye giderek yakınlarına haber vermiştir. Müvekkilim duyduğu şüpheden dolayı yakınlarına haber vermiş gelip beraber baktıklarında ölmüş olduğunu görmüşlerdir. Somut hiçbir delil bulunmadığı göz önüne alınarak beraatini talep ederiz" şeklinde konuştu.

Sanıklardan Ender T.'nin avukatı da "Müvekkilimin samimi beyanları alınmıştır. Kendi içinde çelişkiye düşmemiştir. Mahkum edecek kesin ve inandırıcı deliller bulunmamıştır. Beraatini talep ederiz" dedi.

"Kesimin cerrah hassasiyetiyle yapıldığı da söyleniyor"

Sanıklar İbrahim K. ile eşi Fatma K.'nin avukatı müvekkillerinin suçla alakalarının olmadığını, şüpheden arındırılmış en küçük bir delil bile bulunmadığını öne sürerek şöyle dedi:

"Müvekkilim İbrahim K. 66 yaşındadır. Madende çalıştığı dönemde maden kazası geçirmiş. Kafatasının 4'te 2'sine yakını yok. Engelli. Olayın olduğu yer daha önce birçok kez define aranılan yer. Kesimin cerrah hasassiyetiyle yapıldığı da söyleniyor. Aşırı profesyonel ekip olması lazım ki geride hiçbir delil bırakmaması lazım. Bu kişilerin bu potansiyelinin olmadığını düşünüyorum. Müvekilleri şüpheden arındırılmış bir delil bulunmamaktadır. Beraatlerine karar verilmesini talep ediyorum."

Mahkeme heyeti tüm sanıkların savunmalarının inkara yönelik olduğunu, suçlandıkları suçla ilgili şüpheden uzak somut bir delil bulunmadığını belirterek ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Ayrıca kararın kesinleşmesinin ardından olayın gerçek faillerinin bulunması için suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.