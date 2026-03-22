Kesinleşmiş 28 yıl cezayla aranan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 28 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yapmak ve hırsızlık suçlarından hakkında 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP