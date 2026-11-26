İzmir'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında yaklaşık 2 yıl 8 aydır aranan ve 9 yıl 29 ay 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari de bulunuyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, Y.Ç. (1987) isimli şahıs yakalandı. Kasten öldürme, basit yaralama, kasten yaralama ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından toplam 9 yıl 29 ay 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yıl 8 aydır aranan Y.Ç., işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Hırsızlık suçundan 11 yıl 3 ay cezası vardı

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin dün yaptığı çalışmalarda B.B. adlı şahıs yakalandı. GBT-UYAP sorgusunda B.B.'nin "Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahıs, adli mercilere teslim edildi.

15 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranıyordu

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin 25 Kasım 2026 tarihinde aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmada ise T.A. adlı şahıs yakalandı. Sorgulamada T.A.'nın "Kasten Yaralama" suçundan 15 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. T.A. da işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.