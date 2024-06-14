Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yapılan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şahıs cezaevine teslim edildi.

14.06.2024 22:17
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Kayseri'de "silahla yağma" ve "nitelikli dolandırıcılık"tan hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kovalamaca sonucunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.P'nin (41) bir alışveriş merkezinde olduğunu tespit etti.

Alışveriş merkezine operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü kovalamaca sonucunda yakaladı.

M.Ç.P, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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