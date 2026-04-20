Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Rüşvet" suçundan tutuksuz yargılanan Keskin Belediye Başkanı Cönger'in ilk duruşması görüldü

20.04.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de tutuksuz yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, rüşvet suçlamalarını reddetti. Duruşmada, usulsüz ihaleler ve yapılan ödemeler üzerindeki iddialar değerlendirildi. Mahkeme, duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.

Kırıkkale'nin Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in, 'rüşvet' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, müteahhit M.Y. ile avukatlar ve tanıklar katıldı. Başkan Cönger, savunmasında hesabına müteahhit M.Y. tarafından gönderilen toplam 1 milyon 203 bin liranın rüşvet değil, merhum Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in borcuna karşılık yapılan ödeme olduğunu öne sürdü.

Cönger, 2024 yılında öldürülen eski Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in ev alımı için kendisinden kefil olmasını istediğini anlattı. Bu süreçte önce çek verdiğini, daha sonra çeki geri almak amacıyla ev sahibi Ç.Y.'ye 2 milyon lira banka hesabına havale yaptığını belirtti.

Olaydaki tek kusurunun hayatını kaybeden Hilmi Şen'e kefil olmak olduğunu söyleyen Cönger, hesabına müteahhit M.Y. tarafından gönderilen 1 milyon 203 bin liranın da Şen'in yönlendirmesiyle yapılan bir borç ödemesi olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.

Duruşmada, belediyede altyapı ve üstyapı işlerine ilişkin 39 ihalenin usulsüz yapıldığı iddiaları da ele alındı. Cönger, belediye hizmetlerinin aksamaması ve işlerin hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla doğrudan temin yöntemine başvurulduğunu söyledi.

Yapılan işlemlerde usulsüzlük bulunmadığını öne süren Cönger, tüm sürecin yasal çerçevede gerçekleştirildiğini savundu.

Sanık müteahhit M.Y. ise savunmasında, Ekmel Cönger ile samimi olmadıklarını, kendisini merhum Hilmi Şen'in tanıştırdığını ifade etti. Hilmi Şen'in kendisine IBAN vererek bu hesaba ödeme yapmasını istediğini öne süren M.Y., Balışeyh Belediyesinden olan hak edişlerini alamama endişesi taşıdığı için parayı Ekmel Cönger'in hesabına gönderdiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, tanık Ç.Y. ve O.D.Ş. ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlenen belediye personeli E.L., A.A. ve K.K.'nın yanı sıra, avukatların beyanlarını aldı. Heyet daha sonra duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Keskin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 15:54:47. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.