Kırıkkale'de "rüşvet" soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Müteahhite ise "rüşvet vermek" suçunda 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "rüşvet" davada karar çıktı. Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ile müteahhit Mustafa Y.'nin tutuksuz yargılandığı duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki hükmünü açıkladı. Mahkeme heyeti, Ekmel Cönger'i "rüşvet alma" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına Mustafa Y. ise "rüşvet verme" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53/5. maddesinin uygulanmasına da karar verdi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3. Sayfa › Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'e 'rüşvet' davasında 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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