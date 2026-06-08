Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'e "rüşvet" davasında 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'e "rüşvet" davasında 5 yıl hapis cezası

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger\'e "rüşvet" davasında 5 yıl hapis cezası
08.06.2026 12:36  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de rüşvet soruşturması kapsamında yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger 5 yıl 2 ay 15 gün, müteahhit ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale'de "rüşvet" soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Müteahhite ise "rüşvet vermek" suçunda 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "rüşvet" davada karar çıktı. Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ile müteahhit Mustafa Y.'nin tutuksuz yargılandığı duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki hükmünü açıkladı. Mahkeme heyeti, Ekmel Cönger'i "rüşvet alma" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına Mustafa Y. ise "rüşvet verme" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53/5. maddesinin uygulanmasına da karar verdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Politika, 3. Sayfa, Keskin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'e 'rüşvet' davasında 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Kiğılı’nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı
Oy vermeye giden İsmail Kartal’a büyük şok Yüzü hemen düştü Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü
Tahliyeden 2 gün sonra şok karar Mükremin Gezgin’in hesabı kapatıldı Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ’’Aziz Yıldırım’’ sesleriyle inletti Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti
Trump’tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz

13:28
Fenerbahçe’de ayrılık ihtimali Marco Asensio’ya sürpriz talip
Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! Marco Asensio'ya sürpriz talip
13:20
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
13:04
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
12:56
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
12:52
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
12:43
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 13:43:45. #7.13#
SON DAKİKA: Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'e "rüşvet" davasında 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.