Kestiği ağacı damgalarken uçuruma düştü, yaralı orman işçisi kurtarıldı

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Kestiği ağacı damgalarken uçurama düştü

Yaralı orman işçisi 2 buçuk saat süren operasyonla kurtarıldı

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde bir orman işçisi kestiği ağacı damgalamak isterken uçuma yuvarlandı. Yaralanan orman işçisi yaklaşık 2 buçuk saat süren operasyonla kurtarıldı

Kumluca Beldesi'nde ormanlık alanda kesim yapan Emre Can Açıkgöz, kestiği ağacın üzerine çıkarak, damgalamak istedi. Dengesini kaybeden orman işçisi Açıkgöz, yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuma düştü. Şans eseri hafif yaralanan işçi, kırık ihtimaline karşı hareket ettirilmedi. Olay yerine çağrılan, AFAD, sağlık ve orman görevlilerin yardımıyla, Açıkgöz için kurtarma operasyonu başlatıldı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmanın ardından yaralı işçi uçurumdan çıkarıldı.

Yapılan ilk tespitlerde bilinci açık ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen işçi tedbir amacıyla, hastaneye götürüldü.