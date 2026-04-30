KHK ile ihraç olan şahsa belediye araç vermiş: Otomobil aile aracı gibi olmuş

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.04.2026 11:42  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Yenişehir Belediyesine yönelik düzenlenen biri başkan yardımcısı 12 şüphelinin tutuklandığı operasyonda daha önce çalıştığı kurumdan KHK ile ihraç edilen bir şahsa şirketler aracılığıyla eğitmen olarak ödeme yapıldığı, ayrıca otomobil verildiği ortaya çıktı.

Mersin Yenişehir Belediyesine yönelik düzenlenen biri başkan yardımcısı 12 şüphelinin tutuklandığı operasyonda daha önce çalıştığı kurumdan KHK ile ihraç edilen bir şahsa şirketler aracılığıyla eğitmen olarak ödeme yapıldığı, ayrıca otomobil verildiği ortaya çıktı. Belediyenin şirketi üzerinden kirası ödenen otomobili şüphelinin kendisinin dışında eşinin de kullandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, 10 Nisan'da CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi. Operasyonda aralarından belediye başkan yardımcısı, şube müdürleri, belediye personeli ile şirket sahiplerinin de olduğu bir çok şüpheli yakalandı. Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Aralarında başkan yardımcısı ve şube müdürleri ile şirket sahiplerinin de olduğu 12 şüpheli ise tutuklandı. Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait 29 taşınmaz ile 13 araç hakkında el koyma kararı verildi.

Rüşvetle işe girme, işe gelmeye maaştan sonra şahsa özel araç skandalı

Daha önce işe gitmeden 23 ay süreyle maaş alanın da, rüşvetle işe alımların ortaya çıkarıldığı yolsuzluk operasyonunda yeni bilgilere de ulaşıldı. Alınan son bilgiye göre, İstanbul'da bir belediyede zabıta olarak görev yaparken başka bir belediyeye veri kontrol işletmeni olarak geçen A.U. (45) 2017 yılında KHK ile ihraç oldu. İhraç olduktan sonra "Eğitim ve Danışmanlık" şirketleri aracılığıyla CHP'li belediyelerle bağ kurduğu öğrenilen A.U.'ya ise Yenişehir Belediyesi üzerinden tanınan imkanlar ise dikkat çekti. Hem yazılım programları hem de düzenlenmiş gibi gösterilen eğitimlerden sözde çalıştığını iddia ettiği şirketlere milyonlar aktarılmasına aracılık ettiği ileri sürülen A.U.'ya bir de kullanması için hususi olarak otomobil kiralandığı ortaya çıktı.

Belediyenin kiraladığı otomobil, aile aracı olmuş

Öteyandan Yenişehir Belediyesi'ne bağlı şirket tarafından kiralanan otomobili A.U.'nun Mersin'in dışında şehirler arası işlerinde de kullandığı polisin çalışmasıyla belgelendi. Belediyeye ait otomobili, A.U'nın eşinin de kullandığı ortaya çıktı. A.U.. araçla ilgili savunmasında," Yenişehir Belediyesi Personel Limited Şirketi aracı kullanmam için bana teslim etti. İl dışlarında acil işim olduğunda bu aracı kullandım. Bu işlem için herhangi bir evrak düzenlenmemiştir. Ben bu aracı sadece ulaşımımı sağlamak amacıyla kullandım" dediği öğrenildi.

Belediyeye ait aracı kullanırken yorgunluktan dolayı dinlendiği zamanlarda eşine verdiğini de ileri süren A.U. eşinin hiçbir zaman bu aracı kendisi yokken kullanmadığını ileri sürdü. Ancak kamera kayıtları A.U'nun bu ifadelerini yalanladı. Kameralara yansıyan görüntülerin bazılarında A.U.'nin eşinin otomobili kullandığı, hatta yanındaki koltukta ise kendisinin olmadığı, çocuğunun oturduğu yer aldı.

Milyonlarca eğitim parası ödenmiş

Öte yandan, yapılan incelemelerde şüpheli A.U.'nun bağlantılı olduğu 3 şirkete belediyeden eğitim hizmeti adı altında 11 milyon 128 bin TL para transferi gerçekleştiği raporlara yansıdı. Ayrıca şirketlerden birinin yöneticisi olan C.D. ile A.U. arasında 1 milyon 360 bin TL'lik hesap hareketi tespit edildi.

Başkan yardımcısı, şube müdürleri ve şirket sahipleriyle sürekli irtibat kuran şüpheli A.U. hakkında, H.S.'yle birlikte hareket ederek C.D. ve yakınları adına bir den fazla firma kurduğu iddia ediliyor. İddialar arasında dönemin başkan yardımcılarından biri ve strateji müdürü aracılığıyla eğitim hizmetinin doğrudan alım ve ihalelerin şartname ve diğer bilgilerine elde ettikleri paravan olarak kurdukları firmalar adına doğrudan alım ve ihaleler alarak ihaleye fesat karıştırdıkları, her hangi bir eğitim hizmeti vermeden eğitim hizmeti verilmiş gibi gösterilerek edimin ifasına fesat karıştırdıkları da yer alıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 11:44:27. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.