Kıbrıs gazisi Hasan Türker toprağa verildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Türker, Yeşilköy mahallesinde toprağa verildi.
Kıbrıs gazisi Hasan Türker için Yeşilköy mahallesinde askeri tören düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Askeri Erkan, yakın akrabaları ile sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisinin tabutu, askerlerin omuzlarında taşınarak Yeşilköy mezarlığında toprağa verildi. - HATAY
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