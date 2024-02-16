Kıbrıs gazisi Mustafa Çeven toprağa verildi - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi Mustafa Çeven toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Mustafa Çeven toprağa verildi

Kastamonu'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Çeven, İhsangazi ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

16.02.2024 18:50  Güncelleme: 19:01
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Kastamonu'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Çeven, İhsangazi ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Çeven'in cenazesi, işlemlerinin ardından İhsangazi ilçesine getirildi. Kıbrıs gazisi Çeven için İhsangazi Merkez Camisii'nde cenaze töreni düzenlendi.Cenaze namazının ardından Ceven'in cenazesi, askeri törenle Akkirpi köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine katılan Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Kıbrıs gazisi Çeven'in ailesine taziyede bulundu. Atılkan, tabuta sarılı ay-yıldızlı Türk bayrağını Çeven'in oğlu Bayram Çeven'e üç kez öperek takdim etti.

Cenaze törenine, Çeven'in ailesinin yanı, sıra İhsangazi Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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