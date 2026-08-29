Kiev'de Hava Saldırısı: 27 Ölü, 42 Yaralı - Son Dakika
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Kiev'de Hava Saldırısı: 27 Ölü, 42 Yaralı

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Rusya'nın Kiev yakınlarındaki saldırısında 27 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Zelenskiy hesap sorulacak dedi.

Rusya'nın dün akşam Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında insansız hava aracı (İHA) üretiminde kullanılan malzemelerin bulunduğu bir mühimmat deposuna yönelik saldırısında 27 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Zelenskiy olaya ilişkin açıklamasında, "Bunun yaşanmasına izin veren kişiler, aldıkları kararlar nedeniyle hesap vermeli. Yürürlükte olan düzenlemeler var. Yerleşim alanlarının yakınlarında mühimmat depolanamaz" dedi.

Rus ordusu, dün akşam Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Bucha bölgesine hava saldırısı düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıda insansız hava aracı (İHA) üretiminde kullanılan malzemelerin bulunduğu bir mühimmat deposunun hedef alındığını açıkladı.

Ukraynalı yetkililer, saldırıda en az 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 42 kişinin yaralandığını bildirdi. Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği Bucha bölgesinden yaklaşık 400 kişinin tahliye edildiğini belirtti. Tkachenko, saldırıda hedef alınan tesise ilişkin ayrıntı paylaşmazken, can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

Zelenskiy: "Bunun yaşanmasına izin verenler hesap vermeli"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise bölgedeki bir depoya düzenlenen saldırının ardından büyük bir patlama meydana geldiğini ve çevredeki altyapının ciddi şekilde zarar gördüğünü açıkladı. Zelenskiy, çevredeki konutların yanı sıra bir yaşlı bakım merkezinin de patlamadan etkilendiğini ifade etti.

Ukraynalı lider ayrıca, olayda ihmali bulunanlara yönelik soruşturma başlatıldığını ve sorumluların cezalandırılacağını açıkladı. Zelenskiy, "Bunun yaşanmasına izin veren kişiler, aldıkları kararlar nedeniyle hesap vermeli. Yürürlükte olan düzenlemeler var, konutların veya diğer yerleşim alanlarının yakınlarında mühimmat depolanamaz. Gerekli sonuçlar mutlaka çıkarılacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kiev'de Hava Saldırısı: 27 Ölü, 42 Yaralı - Son Dakika

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