Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kiev bölgesinde insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığı beş katlı apartman binasının bir bölümü çökerken 14 kişi enkaz altında kaldı, 9 kişi ise tahliye edildi.

Rus güçleri Ukrayna'nın Kiev bölgesini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, İHA ile vurulan beş katlı apartman binasının bir bölümünün çöktüğünü bildirdi. Zelenskiy, "Şu ana kadar 9 kişi tahliye edildi ve yangın kontrol altına alındı. Ancak ne yazık ki enkaz altında hala insanlar mahsur kalmış olabilir; 14 kişiden haber alınamıyor. Gerekli tüm ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Zelenskiy, Zaporijya bölgesine de güdümlü bomba ile saldırı düzenlendiğini belirterek, bir çocuğun yaralandığını aktardı.

"Rusya, Kuzey Kore yapımı füzeler de dahil olmak üzere balistik füzeler fırlattı"

Ukrayna'nın toplam 20 bölgesinin geçtiğimiz hafta boyunca Rusya'nın saldırılarına maruz kaldığını açıklayan Vladimir Zelenskiy, "Rusya bu bölgelere yaklaşık 2 bin 700 İHA, yaklaşık bin 460 bomba ve çeşitli türlerde 165 füze fırlattı. Bunların önemli bir bölümünü, Kuzey Kore yapımı füzeler de dahil olmak üzere balistik füzeler oluşturdu. Rusya, isabet oranlarını artırmak amacıyla Pyongyang'ın bu füzeleri modernize etmesine sürekli yardımcı oluyor. Bu tablo karşısında Ukrayna'ya balistik füze önleyici sistemlerin tedarikinde yaşanan gecikmeleri anlamak özellikle zor. Savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Patriot sistemlerine ait füzelerin Ukrayna'ya transferine ABD'nin izin vermesi büyük önem taşıyor"

Bir kez daha Ukrayna'ya destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Ortaklarımızın PURL kapsamında ödemesini önceden yaptığı Patriot sistemlerine ait füzelerin Ukrayna'ya transferine ABD'nin izin vermesi büyük önem taşıyor. Balistik füze önleyicilerinin ana kaynağımız olan PURL programına katkıların sürdürülmesi de önemli. Bu konuda yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.