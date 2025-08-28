Rusya\'nın Kiev saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için atılan adımalar henüz karşılık bulamazken; iki ülkenin saldırıları da devam ediyor.
Son olarak Rusya gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılar düzenledi. Saldırıların bilançosu ise her geçen saat ağırlaşıyor.
Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkentine yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi. Tkachenko, yaşamını yitirenlerden 4'ünün çocuk olduğunu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Şu anda halkımız Rusya'nın büyük çaplı terör saldırılarından birinin sonuçlarıyla başa çıkmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
