Rusya'nın Kiev saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Rusya'nın Kiev saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı

Rusya\'nın Kiev saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
28.08.2025 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Şu anda halkımız Rusya'nın büyük çaplı terör saldırılarından birinin sonuçlarıyla başa çıkmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için atılan adımalar henüz karşılık bulamazken; iki ülkenin saldırıları da devam ediyor.

RUSYA GECE BOYUNCA KİEV'İ VURDU

Son olarak Rusya gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılar düzenledi. Saldırıların bilançosu ise her geçen saat ağırlaşıyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkentine yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi. Tkachenko, yaşamını yitirenlerden 4'ünün çocuk olduğunu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA VAR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Şu anda halkımız Rusya'nın büyük çaplı terör saldırılarından birinin sonuçlarıyla başa çıkmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Zelenskiy, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ukrayna, Terör, Dünya, Çocuk, Rusya, kiev, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rusya'nın Kiev saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler
Edirne’deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış Edirne'deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış
Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti
Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
’Yenidoğan Çetesi’ davasında Adli Tıp raporları dosyaya girdi Bebekleri böyle öldürmüşler 'Yenidoğan Çetesi' davasında Adli Tıp raporları dosyaya girdi! Bebekleri böyle öldürmüşler
Kombi tartışması hastanede bitti: 5 kişi kiracıyı cadde ortasında sopalarla dövdü Kombi tartışması hastanede bitti: 5 kişi kiracıyı cadde ortasında sopalarla dövdü

17:49
Kerem Aktürkoğlu Türk futbol tarihine geçti
Kerem Aktürkoğlu Türk futbol tarihine geçti
16:48
Trafikte bir garip olay: Sonrasında yaşananlar daha bomba
Trafikte bir garip olay: Sonrasında yaşananlar daha bomba
16:34
Bursa’da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi
Bursa'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi
16:31
“Suriye’ye harekat olacak mı“ sorusuna Bakan Güler’den dikkat çeken yanıt
"Suriye'ye harekat olacak mı?" sorusuna Bakan Güler'den dikkat çeken yanıt
16:13
Binali Yıldırım’dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir
Binali Yıldırım'dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir
16:10
Erdoğan’ın “Tepelerine bineceğiz“ sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon
Erdoğan'ın "Tepelerine bineceğiz" sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2025 18:10:32. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya'nın Kiev saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.