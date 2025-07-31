Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 6 Ölü, 52 Yaralı - Son Dakika
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Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 6 Ölü, 52 Yaralı

Kiev\'e Rus Hava Saldırısı: 6 Ölü, 52 Yaralı
31.07.2025 10:34  Güncelleme: 10:52
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Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı hava saldırısında biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, bir apartmanın doğrudan hedef alındığını belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu biri çocuk olmak üzere en az 6 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füze ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef aldı. Kiev'in 4 ilçesindeki 27 noktada hasar meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ana kadar 6 yaşındaki bir çocuğunda aralarında bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 9'u çocuk olmak üzere 50'den fazla kişinin de yaralandığını belirtti. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko ise yaralı sayısının 52 olduğunu aktardı. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klimenko, "Saldırılarda bir apartman doğrudan hedef alındı" bilgisini paylaştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saldırıda yıkılan bir apartmanın fotoğrafına yer vererek, "Kiev'de korkunç bir sabah. Rusların acımasız saldırıları tüm konutları yerle bir etti, okulları ve hastaneleri hasara uğrattı" ifadelerini kullandı.

" Moskova'yı barış yapmaya zorlamak için gereken tüm araçlar ortaklarımızın elinde"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise paylaşımında, "Ruslar 300'den fazla İHA ve 8 füze fırlattı. Halkımızın korunması için varılan tüm anlaşmaları eksiksiz uygulamak, her anlaşmanın hayat kurtarma amacına hizmet etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bugün dünya, Rusya'nın ABD ve Avrupa ile paylaştığı barış arzumuza verdiği cevabı bir kez daha gördü. İşte bu yüzden güç olmadan barış imkansız. Ancak Moskova'yı barış yapmaya zorlamak, onları gerçek bir müzakere masasına oturmaya zorlamak için gereken tüm araçlar ortaklarımızın elinde. ABD ve Avrupa'nın bu hedefe ulaşmak için dile getirdiği her şeyin gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya, son aylarda cephe hattından uzaktaki kasaba ve şehirlere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ağustos'a kadar ateşkesi kabul etmemesi halinde Moskova'ya daha sert yaptırımlar uygulayacağı tehdidine rağmen Rus saldırıları devam ediyor. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 6 Ölü, 52 Yaralı - Son Dakika

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